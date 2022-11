Maria De Filippi agita lo studio di Uomini e Donne: ecco cosa è successo

Senza alcuna ombra di dubbio, Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti della televisione italiana. Nel corso delle ultime puntate, Maria De Filippi ha seminato zizzannia nel suo studio coinvolgendo Ida Platano, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Maria De Filippi crea il caos nello studio di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime puntate, la celebre conduttrice è intervenuta in merito alla questione tra Ida Platano, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza seminando zizzannia. Nel dettaglio, Queen Mary ha voluto mettere alla prova il cavaliere porgendogli una domanda inaspettata.

Nello studio di Uomini e Donne, Roberta Di Padua è tornata a stuzzicare Alessandro Vicinanza. Alla luce di questo, per vederci meglio, la moglie di Maurizio Costanzo ha fatto una domanda al cavaliere:

Balleresti con Roberta se non avessi paura della reazione di Ida?

Alessandro ha risposto di sì provocando l’ira di Ida Platano. Quest’ultima ha chiesto alla conduttrice il motivo per cui il suo corteggiatore dovrebbe avere paura. A questo punto Maria ha voluto esporre la sua opinione. Queste sono state le sue parole:

Eh ma ce l’ha questa paura. Secondo me con Roberta ci ballerebbe, se non avesse paura di Ida, per il carattere che ha. Ida devi stare con un uomo che si modula su se stesso, sennò non lo conoscerai mai! Se è condizionato nei comportamenti, non lo conoscerai. Questa è l’unica cosa che garantisce la verità nei sentimenti, non la costrizione! Quando balla con Roberta è perché non vuole rimanere litigato.

Secondo la padrona di casa, Alessandro Vicinanza vorrebbe ballare con Roberta Di Padua per avere un semplice chiarimento in amicizia. In un secondo momento, sempre Maria spiega cosa pensa della Di Padua scatenado una crisi a Ida Platano la quale è uscita dallo studio. In ogni modo, appena la conduttrice ha notato la sua assenza si è scusata: