Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato il programma: l’anticipazione

Grandi novità a Uomini e Donne. Nella giornata di venerdì 4 ottobre è stata registrata una nuova puntata del programma, caratterizzata da non pochi colpi di scena. In queste ultime ore la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ ha rivelato che Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato il programma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato Uomini e Donne. Questo è quanto trapela dalla pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ che è stata la prima a lanciare lo scoop, attirando l’attenzione dei fedeli fan della trasmissione di Maria De Filippi.

Stando a quanto trapela dalla pagina, pare che la dama abbia fatto intendere di essersi innamorata del cavaliere Alessandro. Da qui la decisione di lasciare la trasmissione per frequentasi al di fuori, lontano dalle telecamere. In seguito a tale scelta, Riccardo ha deciso di non commentare.

Per quanto riguarda Roberta, invece, la dama ha confessato che secondo lei Ida e Alessandro non sono innamorati, accusando la coppia di aver messo in scena un falso teatrino. C’è però da dire che Ida e Alessandro non sono stati gli unici a prendere la decisione di abbandonare il programma. Anche un’altra protagonista, nel corso della registrazione, ha maturato questa scelta.

Uomini e Donne, Federica Aversano abbandona: ecco perché

Anche Federica Aversano ha deciso di abbandonare il trono. Il motivo? Stando a quanto dichiarato dalla tronista, pare che Federica abbia difficoltà a raggiungere ogni volta lo studio per le esterne e le registrazioni. Ma come hanno preso la decisione di Federica i corteggiatori?

Stando a quanto trapela dal web, pare che mentre il corteggiatore Stefano si sia mostrato comprensivo nei suoi confronti, sembra che Federico, invece, ha accusato la tronista di farlo stare lì solamente per portarlo in esterna. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per vedere sul piccolo schermo quanto accaduto nell’ultima registrazione di Uomini e Donne.