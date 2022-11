Alessandro Vicinanza prende in giro Roberta Di Padua: la foto sui social

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 23 novembre 2022, Alessandro Vicinanza e Ida Platano hanno comunicato in studio la loro decisione di uscire insieme dal programma. Tuttavia, qualche ora dopo, il cavaliere ha pubblicato sul suo account social una foto di Roberta Di Padua per prenderla in giro. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo alcuni mesi di frequentazione, Alessandro Vicinanza e Ida Platano hanno maturato la decisione di vivere la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere di Uomini e Donne. Dopo aver comunicato la bella notizia in studio, la coppia si è concessa un emozionante ballo scambiandosi un bacio appassionato.

Una volta terminata la puntata, Ida ha dedicato un post al suo nuovo compagno scrivendogli bellissime parole. Anche il cavaliere romano si è lasciato andare ad alcune dolci dediche pubblicando una foto in cui la coppia si guarda dolcemente negli occhi:

Si chiama complicità ed la capacità di guardarsi senza dover aggiungere altro.

Tuttavia, l’ex cavaliere del programma condotto da Maria De Filippi si è reso autrice di un gesto di cattivo gusto nei confronti di Roberta Di Padua. Tra le sue Instagram Stories è apparsa un’immagine in cui, da una parte è apparsa la coppia scambiarsi un bacio e dell’altra Roberta:

Io che sono felice per loro li adoro da morire. Sempre io che oggi ho incontrato Alessandro a via Carmine e ora incontrerò anche Ida.

La foto in questione è stata ricondivisa anche da Deianira Marzano la quale ha espresso una sua opinione in merito all’accaduto:

Alessandro ma non ti vergogni di ripostare queste prese in giro su una donna con cui sei uscita?

Attualmente Roberta Di Padua non ha ancora replicato all’evidente presa in giro.