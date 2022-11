Uomini e Donne, Maria De Filippi smaschera una corteggiatrice: ecco chi è

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Durante l’ultima puntata andata in onda, tutti non hanno potuto fare a meno di notare il comportamento di Maria De Filippi nei confronti di una nota corteggiatrice. La padrona di casa ha infatti smascherato Noemi, la corteggiatrice di Federico.

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Tra i tanti momenti non passati inosservati ai fedeli telespettatori del programma ce n’è stato uno che sta facendo chiacchierare non poco le principali pagine di gossip. Si tratta del comportamento che Maria De Filippi ha riservato nei confronti di Noemi, la corteggiatrice di Federico.

Federico e Noemi sono andati in esterna e qui la ragazza è apparsa a disagio e imbarazzata. Nel dettaglio, la giovane ha evitato il contatto fisico con il tronista evitando anche di baciarlo. Una volta terminata l’esterna, Noemi ha confessato di non essere presa dal tronista.

A questo punto è intervenuta la padrona di casa che ha rivolto alla corteggiatrice queste parole:

Noemi sicura di quello che dici? Non mettermi in questa condizione. Te ne vai perché lui è così piacione o perché ti piace un altro?

Alle parole di Maria De Filippi, Noemi ha risposto così:

No Maria, non mi ha preso mentalmente, dico la verità.

A questo Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di mostrare alcune immagini che ritraggono la corteggiatrice del programma in compagnia di un ragazzo. Le immagini in questione hanno suscitato la rabbia di Gianni Sperti che, deluso, si è espresso con queste parole:

Che figura di m***a.

In seguito a quanto accaduto, anche il tronista Federico ha dichiarato tutta la sua delusione nei confronti di Noemi ed ha deciso di tornare a sedersi al suo posto. Noemi ha poi giustificato quanto accaduto con queste parole: