Dopo due bambini bellissimi nati anni fa e il doloro aborto del 2021, il sole è tornato di nuovo a splendere alto nella vita di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. Questa notte, infatti, è venuto al mondo il loro terzo figlio, un altro maschietto, che si chiama Mattia e che gode di ottima salute. L’annuncio è arrivato direttamente sui profili social dei neo genitori tris.

Il 18 luglio del 2023 è la data di una nuova nascita per Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. Questa notte, alle 3:20, è infatti venuto al mondo il piccolo Mattia, il loro terzo figlio, maschietto come gli altri due.

“Benvenuto Mattia“, ha scritto Alessia a corredo di una foto che la ritrae stretta in un caldo abbraccio con Aldo. La stessa foto è stata poi ricondivisa anche dal neo papà, che ha definito la sua famiglia “Tutto l’amore che ho“.

Dopo un po’ di riposo la Cammarota è tornata su Instagram, mostrando la manina del suo bambino neonato e scrivendo:

Stiamo bene, benissimo. Siamo circondati da amore e non smetteremo mai di dirvi grazie per questo!

L’annuncio della terza gravidanza di Alessia Cammarota

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso marzo, quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che proprio nel programma aveva conosciuto Aldo, con una specie di favola dava il lieto annuncio ai suoi fan.

Una storia, che raccontava anche il grande dolore vissuto nel 2021, quando Alessia Cammarota affrontò un improvviso e doloroso aborto:

“Due anni fa una mamma e un papà decisero di allargare la famiglia. Il loro terzo bambino arrivò senza farsi attendere. E in quella famiglia esplose un amore immenso… Un giorno tutto crollò. Quel piccolo meraviglioso bambino non sarebbe mai nato perché incompatibile con la vita”.

Per Alessia seguirono mesi molto duri, fatti di “pianti, solitudine e tanta disperazione“. Per un periodo non aveva più desiderato di diventare mamma, ma poi è tornata a provarci e finalmente, in una delle tante visite, un test di gravidanza positivo.