“Il sole arriva per tutti”, con poche e bellissime parole Alessia Cammarota ha annunciato di aspettare il terzo bambino. È in dolce attesa di 18 settimane. Tutti ricordano il grande dolore che è stata costretta ad affrontare durante l’ultima gravidanza. Oggi si è dimostrata una donna coraggiosa ed è riuscita ad aprirsi, raccontando la sua storia su Instagram.

Attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo, Alessia Cammarota ha raccontato il suo dolore con una favola scritta da lei:

Due anni fa una mamma e un papà decisero di allargare la famiglia. Il loro terzo bambino arrivò senza farsi attendere. E in quella famiglia esplose un amore immenso… Un giorno tutto crollò. Quel piccolo meraviglioso bambino non sarebbe mai nato perché incompatibile con la vita.

Alessia Cammarota ha poi raccontato che per il successivo periodo è stata costretta a sottoporsi a consulti e visite di ogni genere. La risposta era sempre la stessa.

Signori ci dispiace. Così a quella mamma non rimase che prendere tutto il coraggio che aveva dentro e affrontare tutto. 5 giorni per indurre un parto che proprio non voleva iniziare. Pianti, solitudine e tanta disperazione, ma l’unica soluzione era quella. Non poteva rischiare la sua vita, c’erano altri due pargoletti che l’aspettavano e che avevano bisogno di lei. Erano le 2 di notte, seguirono mesi duri. Quel forte stress aveva bloccato tutto. La mamma non voleva altri figli, il dolore era troppo grande, non posso averne era una frase dura. Si sentiva punita.

Tutto ciò che in realtà voleva, era un altro bambino. Ma aveva tanta paura. L’ex corteggiatrice ha sospeso le cure, ma il ciclo continuava a non arrivare. Poi, durante una delle tante visite, ha scoperto di avere una cisti di 5 cm.

Test di gravidanza negativo. Uscì fuori una bella cisti di 5 cm. E ora che si fa? Si aspetta. Ci rivediamo tra 2 settimane, così rivalutiamo. Le due settimane passarono, ne passò anche una terza. Dottoressa nessun cambiamento, nessuna macchia. Alessia solita prassi, test e poi visita. Ma a quella visita, vi voglio dire, che ci arrivammo in tre. Papà, mamma e un fagiolino piccolo piccolo. Il test inaspettatamente era positivo e c’era il nostro piccolo grande miracolino e lo abbiamo difeso e nascosto a tutti, ma oggi lo voglio urlare.

Non è stato facile per Alessia Cammarota affrontare la perdita del suo bambino, così come non lo è stato per qualsiasi altra donna che si sia trovata costretta ad affrontare una cosa del genere. Dopo tanta pioggia però, è spuntato di nuovo il sole. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con le sue parole, ha commosso tutti.