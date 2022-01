Gioia infinita per la modella Alessia Macari e per suo marito, l’ex calciatore Oliver Kragl. I due, sposati dal 2019, dallo scorso 14 gennaio hanno allargato la loro famiglia con la nascita della piccola Nevaeh. L’annuncio sui social dell’ex ciociara di Avanti un altro è un tripudio di dolcezza. In didascalia la bellissima Alessia ha spiegato anche il significato del nome scelto per la sua prima figlia.

Credit: alessiamacari – Instagram

Alessia e Oliver si sono conosciuti nel 2019. Lui vestiva la divisa del Frosinone e lei, bellissima, aveva da poco vinto il Grande Fratello Vip. Dopo un lungo e romantico corteggiamento la Macari ha ceduto alle lusinghe di Kragl e i due ci hanno messo pochissimo ad innamorarsi perdutamente l’una dell’altro. Pochi mesi dopo, sempre nel 2019, si sono addirittura sposati.

Nell’estate scorsa, poi, è arrivato l’annuncio più dolce di tutti, quello di una gravidanza. All’inizio Alessia e Oliver volevano chiamare la bimba Luna, ma poi, visto che quel nome era stato scelto per sua figlia da Belen Rodriguez, loro hanno cambiato idea.

Alessia Macari e la scelta del nome della sua prima bimba

Credit: alessiamacari – Instagram

Lo scorso 14 gennaio, dopo 9 mesi di trepidante attesa, la piccola è finalmente venuta al mondo. Per qualche giorno i profili social di Alessia e Oliver hanno taciuto, ma ieri la modella e l’ex calciatore hanno finalmente dato la lieta notizia ai loro follower.

Ciao a tutti! Io mi chiamo Nevaeh Kragl🎀 il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN…che tradotto dall’inglese e’ “paradiso” )👼🏽 💗Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg . Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta 😍) 💗 Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire 🎀. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme 💗🎀

Una scelta davvero molto particolare, dunque.

Credit: alessiamacari – Instagram

La famiglia appena nata è già tornata a casa dove si sta godendo questi primi giorni di vita di questa nuova creatura.

Naturalmente il post della Macari è stato travolto da un’ondata di commenti di amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Tutti estremamente felici per il lieto evento.