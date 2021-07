Tutti la conoscono come l’ex Ciociara di Avanti un altro e come l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip. Alessia Macari ha annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta.

Dopo aver fatto sorridere il pubblico italiano nel noto programma di Paolo Bolonis, Alessia Macari ha sposato nel 2019 il calciatore tedesco Oliver Kragl.

Il loro amore, che da allora non si è mai spento, è stato adesso coronato dalla gioia più bella: il primo figlio.

L’ex ciociara ha dato la lieta notizia alla rivista Chi ed ha svelato che il parto è previsto tra dicembre di quest’anno e gennaio del 2022. Non solo, l’ex vincitrice del GF Vip ha anche aggiunto qualche dettaglio sul nome del futuro nascituro.

Non sa ancora se arriverà un bel maschietto o una bella femminuccia, ma le prime idee ci sono già. Alessia ha rivelato alla rivista settimanale, che lei e suo marito volevano chiamare una femminuccia Luna, come la loro cagnolina purtroppo scomparsa. Adesso però è nata la figlia di Belén e si chiama esattamente Luna Mari.

Solo che Belén ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago, ma sembra il diminutivo di Santiago.

Con le sue parole, Alessia ha voluto far capire che ha paura delle critiche e degli attacchi degli haters, che sicuramente l’accuserebbero di aver copiato Belén Rodríguez. Per questo motivo, al posto di Luna, insieme al marito, ha scelto il nome Sia. Se sarà un maschietto, lascerà scegliere al futuro papà!

Chi è Alessia Macari

Alessia Macari nasce il 16 ottobre del 1993 a Dublino, in Irlanda. Cresce in provincia di Frosinone e nel 2010 diventa Miss Beauty Queen International.

Nel 2014 entra nel cast di Avanti un altro, il programma di canale 5 condotto da Paolo Bonolis, dove riveste il ruolo della Ciociara.

In seguito, Alessia diventa una vera e propria star del mondo del web. Nel 2016 ottiene una parte nel film La Dea Beffata.

Nel 2016 diventa una concorrente del Grande Fratello Vip e alla fine riesce a vincere l’edizione.