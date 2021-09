Alessia Macari e Oliver Kragl hanno finalmente svelato cosa sta crescendo nel pancino della futura mamma. La notizia della gravidanza si era diffusa circa un mese fa. La coppia ha pubblicato un dolcissimo video su Instagram, che ha scaldato il cuore dei numerosi follower che li seguono da sempre.

Un filmato che mostra una porta da calcio fatta di palloncini dorati e il calciatore del Benevento pronto a calciare un rigore. Tutti i parenti si sono riuniti per la festicciola, in attesa di scoprire il sesso del nuovo piccolo membro della famiglia.

Credit: Alessia Macari-Instagram

L’ex Ciociara indossa un bellissimo vestito in abbinamento ai tanti palloncini che la circondano. Tra i sorrisi e la gioia di tutti i presenti, Oliver Kragl si appresta a colpire il pallone, che si scontra contro il palloncino più grande. Da quest’ultimo esce un fumo di colore rosa. Tutti esultano dopo aver appreso della futura nascita di una femminuccia. Anche l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip e il calciatore si abbracciano felici.

Chi è Alessia Macari

Alessia Macari è una showgirl nata a Dublino il 16 ottobre 1993 ed è famosa per aver vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip e per aver partecipato alla trasmissione televisiva Avanti un altro, condotta da Paolo Bonolis.

È cresciuta in Irlanda con i suoi genitori di origini italiane, provenienti dalla Ciociaria. Durante l’adolescenza è tornata in Italia, dove ha iniziato a lavorare in televisione partecipando a diversi concorsi di bellezza. Proprio durante uno di questi concorsi, è stata notata da un talent scuot che le ha proposto di partecipare alla trasmissione Avanti un altro. Diventa così famosa al pubblico italiano come la “Ciociara“.

Oggi Alessia Macari è spostata dal 2019 con il calciatore Oliver Kragl e dopo una bellissima storia d’amore, i due hanno scoperto di essere in attesa della loro prima figlia.

