L'ex letterina ricoverata in ospedale per un piccolo intervento

Alessia Mancini è stata indubbiamente uno dei personaggi più amati del piccolo schermo negli anni 90 e nei primi anni 2000. Sono numerosi le trasmissioni di cui la showgirl si è resa protagonista. Tra le tante possiamo citare Passaparola, Striscia la Notizia e Non è la Rai. In queste ultime ore l’ex letterina ha condiviso sui social uno scatto che ha fatto preoccupare i suoi moltissimi fan. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

É di qualche ora fa lo scatto che Alessia Mancini ha condiviso sulla sua pagina social e che sta facendo parecchio preoccupare il popolo dei social. Stando all’immagine in questione, infatti, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si trova in ospedale un problema che ha richiesto un piccolo intervento.

Queste sono state le parole con cui la moglie del conduttore Flavio Montrucchio ha dato l’annuncio ai fan:

Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento.

Indubbiamente lo scatto e le parole condivise dall’ex letterina hanno incuriosito moltissimo il popolo social.

Alessia Mancini in ospedale per un piccolo intervento

Dopo aver guardato le sue Instagram Stories, indubbiamente i fan di Alessia Mancini si saranno preoccupati. Come già scritto, infatti, l’ex letterina di Passaparola si trova in ospedale per un piccolo intervento. Nelle storie in questione si osservano la colazione della showgirl, fatta dopo alcune ore di digiuno, e suo marito Flavio Montrucchio che è andata a trovarla.

Nonostante sia molto provata, negli scatti condivisi sui social Alessia Mancini accenna un sorriso. Queste sono state le parole che la showgirl ha utilizzato per ringraziare tutto il personale sanitario:

Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me. Mi raccomando prendetevi cura di voi.

Non ci è dato sapere cosa sia accaduto nello specifico. Comunque l’importante è che sia andato tutto bene.