Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Elettra Lamborghini che ha fatto rimanere tutto il web a bocca aperta. La celebre cantante ha ricevuto numerose multe da parte del comune di Buccinasco. Alla luce di questo la donna si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social e immediata è stata la risposta del primo cittadino del paese coinvolto nella vicenda.

Gaffe per Elettra Lamborghini. Circa una settimana fa l’ereditiera è stata multata presso il comune di Buccinasco, un paese in provincia di Milano. A darne l’annuncio a tutti i suoi fan è stata lei stessa attraverso una serie di Instagram Stories in cui si è lasciata andare ad un duro sfogo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Elettra Lamborghini è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista la cantante di un gossip è stata una piccola disavventura nel comune di Buccinasco.

A raccontare il piccolo inconveniente è stata lei stessa sul suo profilo Instagram. In questo modo l’ereditiera ha iniziato il suo sfogo:

Ragazzi è una settimana che dal comune di Buccinasco mi arrivano multe. Non so nemmeno dove c** sta Buccinasco. L’8 febbraio non so neanche cosa stessi facendo.

In un secondo momento la moglie di Afrojack è andata su tutte le furie e, travolta dall’ira ha fatto emergere pesanti critiche nei confronti del comune di Buccinasco:

Ma non hai altro da fare che mandarmi i multoni? Io non sono mai venuta lì, non ti permettere mai più, quel giorno ero a casa mia.

Il sindaco di Buccinasco risponde ad Elettra Lamborghini

Tuttavia, il sindaco del comune in questione, non ci ha pensato due volte a replicare. Rino Pruiti ha commentato l’accaduto con queste parole, invitando l’influencer a visitare Buccinasco: