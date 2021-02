Alessia Marcuzzi raccomanda Carlotta dell’Isola? La conduttrice rompe il silenzio

In molti si sono chiesti cosa c’entrasse Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip. La giovane non appartiene infatti al mondo dello spettacolo, è diventata “famosa” perché ha partecipato a Temptation Island, nella versione condotta da Alessia Marcuzzi.

Proprio questo legame avrebbe messo in “cattiva luce” Carlotta. In particolare, le voci che girano sul suo conto sono state messe in giro dapprima da Sofia Calesso. La ragazza, sul settimanale Più Donna ha dichiarato delle cose davvero gravi:

“Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti. Addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze. Questo non lo penso solo io ma anche altri della mia edizione, ma non hanno il coraggio di parlare”.

La conduttrice de Le Iene non è di certo rimasta in silenzio. La donna ha replicato alle gravi accuse sostenendo di essere estranea ai fatti e di non aver raccomandato nessuno per la partecipazione al reality. Alessia Marcuzzi ha spiegato:

Io che raccomando Carlotta? Ma la follia. Ho conosciuto Carlotta a Temptation Island, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su DM perché mi faceva ridere e ci siamo viste. È stata chiamata al Grande Fratello VIP indipendentemente da me. Ma chi è questa che racconta ste buffonate?

Raccomandata o no, l’avventura di Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip è terminata ieri sera. La ragazza è uscita dal reality, tuttavia, ha ricevuto la sorpresa che tanto attendeva: la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Nello.

In diretta tv, il ragazzo ha allestito una passerella e le ha fatto la domanda tanto attesa dalla ragazza. Insomma, non vincerà il Grande Fratello Vip ma il suo sogno di sfilare fino all’altare in abito bianco potrà presto diventare realtà.