La puntata di Domenica Live andata in onda il giorno 8 novembre 2020 ha visto come ospite Alessia Merz. A distanza di anni, con l’ apparizione nello studio di Barbara D’Urso, l’ex velina ha fatto ritorno nel piccolo schermo e ha aperto il suo cuore al tutto il pubblico. La 46enne ha ripercorso tutta la sua carriera e ha parlato della sua attuale vita.

Che fine ha fatto Alessia Merz? Questa è la domanda che da anni ormai in molti si pongono. Ora a dare una risposta a questo interrogativo è stata la diretta interessata la quale ha fatto visita a Barbara D’Urso durante la diretta di Domenica Live. L’ex velina ha deciso di raccontare la sua vita lontana dalla televisione e i motivi per cui ha abbandonato i riflettori.

Alessia Merz ha abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Attualmente, la storica velina di Non è la Rai è legata ancora a Fabio Bazzani. I due hanno dato alla luce due bellissimi bambini, uno di 14 anni e l’altro di 12.

Nello studio di Barbara D’Urso, Alessia Merz ha ripercorso tutta la sua carriera. Ecco una rivelazione in merito alla sua partecipazione a Non è La Rai:

Il primo giorno mi stavo sedendo in prima fila, pensavo che un posto valesse un altro. Mi hanno tolto la sedia da sotto il sedere. All’inizio devi sederti in fondo, poi quando ti fanno il contratto allora ti apparecchiano la sedia. Ci ho messo due mesi ad entrare nella cerchia.

In seguito, l’intervista si è spostata sul tema famiglia ed è proprio qui che la donna ha svelato i motivi per il quale ha deciso di non stare più sotto la luce dei riflettori. Con queste parole Alessia Merz ha spiegato:

L’ho fatto per amore, avevo la mia famiglia ed ero appagata di ciò che avevo fatto… Se succedesse di andare da qualche parte non mi tiro indietro, però mi dedico alla famiglia.

Dunque, l’ex velina ha preferito trascorrere del tempo con i propri bambini e con suo marito. Adesso entrambi i due figli sono grandi e questo forse potrebbe significare una ripartenza nel mondo della televisione per la donna. Accetterà volentieri? Non ci resta che scoprirlo!