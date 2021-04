Poco dopo la mezzanotte è nata Ginevra: gioia incontenibile per Alessia Ventura e Gabriele Schembari

Dopo 9 mesi di gravidanza condita da momenti di gioia assoluta, ma anche da ansie e paure, finalmente è nata la piccola Ginevra. Mamma Alessia Ventura e papà Gabriele Schembari, poco dopo la mezzanotte di ieri martedì 27 aprile 2021, sono diventati genitori per la prima volta. L’annuncio, neanche a dirlo, è arrivato sull’account Instagram della neo mamma.

Credit: alessiaventuraofficial – Instagram

Dopo la lunga e intensa relazione con l’allenatore del benevento Filippo Inzaghi, terminata dopo 5 anni, Alessia ha ritrovato l’amore con Gabriele. La loro relazione è stata ufficializzata nel 2019, quando la presentatrice ha pubblicato per la prima volta una foto insieme a lui.

Credit: alessiaventuraofficial – Instagram

Vedendo come sono andate le cose, si direbbe proprio che la Ventura abbia trovato finalmente l’amore della sua vita.

A coronare questo grande amore, allo scoccare della mezzanotte dell’ultimo capodanno, i due hanno pubblicato un dolcissimo annuncio riguardante la gravidanza. Il pancino era già ben visibile, ma quella è stata la prima occasione in cui la coppia ha voluto rendere pubblica la notizia. In didascalia era comparso anche un fiocco rosa, chiaro indizio su quale sarebbe stato il sesso del bebè in arrivo.

Un periodo estremamente felice dunque per la bellissima Alessia. Lei e il suo compagno, però, verso la fine dell’anno scorso si sono trovati davanti ad un ostacolo che li ha spaventati molto, il Covid. Alessia Ventura e Gabriele Schembari, infatti, sono risultati entrambi positivi.

Fortunatamente, entrambi hanno superato il tutto senza troppi problemi, ma inevitabilmente ha suscitato in loro paura per la nuova vita che stava per nascere.

Alessia Ventura e l’annuncio della nascita di Ginevra

Tutti i momenti di preoccupazione passati, sono svaniti nel nulla alle ore 00:16 di ieri, martedì 27 aprile. A quell’ora, infatti, è arrivata la piccola Ginevra.

Sul profilo Instagram di Alessia Ventura è apparsa una dolcissima foto delle manine della nuova arrivata che stringono quella della sua mamma e de suo papà.

La gioia è incontenibile ed è tutta riportata nel messaggio che la bellissima Alessia ha aggiunto in didascalia: