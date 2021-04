“Ho avuto paura per la mia bambina”: la modella e presentatrice, oggi all’ottavo mese di gravidanza, racconta di come ha affrontato il Covid

L’annuncio della sua gravidanza è arrivato qualche mese fa e la gioia è stata incontenibile. Oggi Alessia Ventura è arrivata all’ottavo mese e si appresta, assieme al suo Gabriele Schembari, a stringere tra le braccia il loro dolce frutto d’amore. Intervistata dalla rivista Diva e Donna, la modella e conduttrice ha raccontato anche della paura vissuta verso la fine dell’anno scorso.

Ora sta filando tutto liscio e Alessia non vede l’ora di stringere forte la sua bambina. È arrivata alla 34esima settimana di gravidanza. Una gravidanza che, però, non è stata serena dall’inizio alla fine.

In un’intervista a Diva e Donna, la Ventura ha raccontato dell’ansia e della paura vissuta da lei e dal suo compagno Gabriele lo scorso dicembre.

La gravidanza era già inoltrata quando a dicembre, sia io che Gabriele abbiamo preso il Covid. Nonostante la massima attenzione lo abbiamo preso e ho avuto molta paura per la bambina. Fortunatamente il virus è andato via da solo. Non ho dovuto fare delle cure particolari. Ho avuto solo un po’ di febbre, bruciore alla gola e perdita di gusto e olfatto.

Quando hanno riscontrato la loro positività, Alessia e Gabriele si trovavano in Sicilia, terra natale della conduttrice. Al giornale ha raccontato che affrontare la quarantena è stata dura, ma che i suoi amici l’hanno coccolata molto portando da mangiare di tutto e di più.

A parte questo ostacolo, superato senza particolari problemi aldilà dello spavento, la gravidanza di Alessia Ventura è andata alla grande. È riuscita anche a registrare delle puntate di Drive Up, il programma di motori nel quale lei e Dj Ringo testano le auto in pista.

La piccola, che sarà la prima figlia di Alessia e Gabriele, si chiamerà Ginevra e nascerà tra circa un mese.

Inoltre, Alessia Ventura ha anche raccontato ai giornalisti che lei e la sua famiglia vivranno in Sicilia.

Per partorire resterò a Milano, ma poi, come base per vivere abbiamo scelto la Sicilia. A parte il fatto che io sono di Acireale, anche se non sono cresciuta lì, ho lì le mie origini. Voglio che Ginevra cresca in un posto sereno, con l’aria pulita di mare.