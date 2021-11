Nel 2020 sono diventati genitori per la prima volta. Ora, Alessio boni e Nina Verdelli possono abbracciare anche il loro secondo bebè

Lui attore di grandissimo spessore. Lei giovane giornalista nel fiore della carriera. Sono insieme dal 2015 e nel giro di un anno e mezzo, sono diventati genitori per due volte. Stiamo parlando di Alessio Boni e della sua compagna Nina Verdelli. Il piccolo Riccardo è nato in questi giorni e farà compagni a Lorenzo, nato a marzo del 2020. Una gioia incontenibile per i neo genitori bis.

Classe 1966, Alessio Boni aveva da sempre raccontato del suo desiderio di diventare padre. La sua vita amorosa non è stata mai fortunata. Fino a qualche anno fa, infatti, l’attore era single e aveva ponderato seriamente l’idea di adottare un bambino.

Poi la svolta è arrivata quando ha conosciuto Nina Verdelli. Lei, bellissima e 18 anni più giovane di lui, ha riempito i vuoti nella sua vita e gli ha fatto gettare solide basi per il futuro.

Alessio e Nina sono insieme dal 2015 e fin da subito hanno creato un rapporto indissolubile. Non sono sposati semplicemente perché entrambi non credono che qualcuno debba certificare il loro legame, ma il loro amore procede più a gonfie vele che mai.

A dimostrazione di questo, la nascita di due bellissimi bambini nel giro di un anno e mezzo.

I figli di Alessio Boni

Era il marzo del 2020. L’Italia intera stava attraversando uno dei periodi più difficili della sua storia, ma la casa di Alessio Boni si è ugualmente illuminata di felicità. Merito della nascita del piccolo Lorenzo. Commentando il momento, l’attore bergamasco aveva detto:

L’estrema felicità si contrapponeva alla tragicità del momento. A volte mi sentivo in colpa di gioire per una smorfia di Lorenzo, mentre nella mia città si stilava un bollettino di guerra.

Circa un anno dopo, a luglio di quest’anno, la coppia ha annunciato a tutti coloro che li seguono e supportano che ben presto sarebbe arrivato un altro bimbo.

Credit: ninaverdelli- Instagram

Dopo 9 mesi di trepidante attesa, Nina Verdelli ha finalmente dato alla luce anche il secondo figlio. Riccardo, questo il nome scelto per il secondi genito, è nato un paio di giorni fa.

Immensa la gioia di Alessio, di Nina e anche del piccolo Lorenzo, che ora potrà crescere con la dolce compagnia del suo fratellino.