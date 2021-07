L'attore Alessio Boni diventerà presto papà per la seconda volta: la compagna Nina Verdelli è di nuovo incinta

Il noto attore Alessio Boni diventerà presto papà per la seconda volta: la compagna Nina Verdelli è in dolce attesa. È stata proprio lei a pubblicare uno scatto dolcissimo sul suo profilo Instagram, dove è ben visibile il suo pancione.

Nella fotografia, la futura mamma tiene in braccio il primogenito, nato dall’amore con l’attore e nel post ha lasciato intendere che presto arriverà un altro maschietto a completare la meravigliosa famiglia: “My boy (s)”.

Alessio Boni ha invece deciso di non pubblicare ancora nulla e di vivere la nuova esperienza nella riservatezza.

L’amore tra l’attore e Nina Verdelli

Prima di conoscere la sua attuale compagna Nina Verdelli, il noto attore aveva espresso il suo desiderio di adottare un bambino. Poi ha trovato l’amore e dopo 4 anni, il 22 marzo 2020, è arrivato il primogenito Lorenzo. Il piccolo è nato proprio durante il primo lockdown.

Alessio Boni aveva raccontato di come la Pandemia gli aveva cambiato la vita e di come la famiglia aveva affrontato il periodo di emergenza sanitaria:

L’estrema felicità si contrapponeva alla tragicità del momento. A volte mi sentivo in colpa di gioire per una smorfia di Lorenzo, mentre nella mia città si stilava un bollettino di guerra.

Chi è Alessio Boni

Alessio Boni è un attore italiano. Nasce il 4 luglio 1966 a Sarnico da un padre artigiano e una madre casalinga. Entra a far parte del mondo dello spettacolo nel 1988 e ottiene la prima parte nel film Il mago nel 1990.

Nei successivi anni, l’attore si dedica al teatro, fino alla grande svolta che arriva nel 2003 con La meglio gioventù.

Tra i suoi film più conosciuti ricordiamo: The Tourist, In un posto bellissimo, Non sono un assassino, Tutte le mie notti, Il ritorno di Ulisse, Enrico Piaggio – Un sogno italiano, Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio.

Alessio Boni è sentimentalmente legato a Nina Verdelli, 18 anni più giovane di lui. I due sono già genitori del piccolo Lorenzo e presto accoglieranno tra le braccia il secondo figlio.