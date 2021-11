Alex Belli inizia a svelare i suoi altarini, è davvero sposato con Delia Duran? A sollevare la questione è stata Adriana Volpe nella scorsa puntata del Grande Fratello VIP.

Dopo tutte le scene di Delia Duran e il morboso rapporto con Soleil Sorge, l’attore di Centovetrine sembra essere entrato ufficialmente in crisi. A sollevare le polemiche è stata l’ex (anzi attuale) moglie Katarina.

La donna avrebbe scritto a Deianira Marzano affermando di essere ancora legalmente sposata con l’attore: “Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l’unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque.“

Adriana Volpe ha quindi chiesto conferma all’attore che ha spiegato che i due si sono semplicemente scambiati delle semplici promesse:

Io e Delia siamo fidanzati da tre anni, lo scorso 26 giugno ci siamo scambiati delle promesse sulla parola”, spiega. “Non ci siamo ancora potuti sposare ufficialmente, ma le carte del divorzio con Katarina sono tutte pronte.”

Sembra infatti che le firme ci siano, ma non basta per poter dichiararsi ufficialmente divorziato. Con un divorzio alle spalle potrebbe sposarsi legalmente anche con Delia.

Abbiamo firmato le carte per il divorzio. Dobbiamo solo andarle a depositare. Io e Delia infatti non ci siamo sposati con un rito civile, abbiamo solo fatto delle promesse di matrimonio con liturgia della parola e abbiamo fatto una festa per celebrare il nostro amore. Non sono divorziato sulla carta.

Insomma, anche il matrimonio quindi sarebbe un fake? o c’è sempre buona fede nelle azioni di Alex Belli?