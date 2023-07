Alex Belli e Delia Duran a L’Isola Dei Famosi? L’attore svela la verità

Perché Alex Belli e Delia Duran non hanno partecipato a L'Isola Dei Famosi? L'attore svela il motivo

Alex Belli e Delia Duran sarebbero dovuti essere due concorrenti della nuova edizione de L’isola dei famosi. Tuttavia, la coppia non ha più partecipato al programma condotto da Ilary Blasi e, in occasione di un’intervista, l’attore si è lasciato andare ad inedite dichiarazioni in merito alla questione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcun ombra di dubbio, Alex Belli e Delia Duran sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. La coppia avrebbe dovuto far parte del cast de L’Isola dei famosi insieme agli altri “accopiados”.

Tuttavia, le trattative non si sono mai concluse e i due non sono apparsi al programma condotto da Ilary Blasi. A svelare tutta la verità ci ha pensato lo stesso attore in occasione di un’intervista rilasciata a “SuperGuidaTV”:

C’erano delle trattative in corso a gennaio ma poi non si è fatto nulla.

Non è tutto. Secondo alcune indescrizioni che si fanno sempre più insistenti, la coppia potrebbe avere la possibilità di partecipare alle prossime edizioni del programma dato che quest’ultimo è stato rinnovato per altri due anni. Successivamente, Alex Belli ha parlato anche di Soleil Sorge e Barbara D’Urso:

A Barbara voglio un bene incredibile. Sono cresciuto con e dentro i suoi programmi. Senza ombra di dubbio, è uno dei volti storici di Canale 5 e mi dispiace che non faccia più parte della rete. Mi è dispiaciuto in particolare il trattamento che le è stato riservato. Secondo me si poteva trattare questa cosa in modo diverso.

Nel dettaglio, Alex Belli ha voluto rispondere a tutte quelle persone che lo hanno accusato di aver instaurato un rapporto trash con Soleil Sorge. Queste sono state le sue parole: