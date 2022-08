Alex Di Giorgio parteciperà a Ballando Con Le Stelle in coppia con un uomo? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Alex Di Giorgio potrebbe diventare un nuovo concorrente di Ballando Con Le Stelle. Il celebre nuotatore olimpico potrebbe partecipare al noto reality show in coppia con un altro uomo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio Alex Di Giorgio è uno dei nuotatori olimpici più amati e stimati nel mondo dello sport. Di recente il ragazzo si è visto protagonista di un gossip a causa di alcune voci su una sua presunta partecipazione a Ballando Con Le Stelle. Non è tutto. Secondo numerosi rumors, ballerà in coppia con un altro uomo.

Ma chi è colui che potrebbe essere in coppia con il nuotatore olimpico al programma condotto da Milly Carlucci? Secondo le numerose chiacchiere che circolano in rete, l’uomo misterioso in questione avrebbe scoperto da poco la sua “fluidità” e sarebbe l’ex fidanzato di una showgirl molto famosa nel mondo dello spettacolo.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia. Infatti non è giunta ancora nessuna smentita o conferma ne da parte dei diretti interessati ne dalla redazione del programma. Alla luce di questo, per sapere con certezza se Alex Di Giorgio entrarà a far parte al cast ufficiale di Ballando Con Le Stelle non ci resta che attendere.

Tuttavia, non è la prima volta che Alex Di Giorgio finisce al centro dei gossip dei programmi televisivi. Nei mesi scorsi, si vociferava che il nuotatore olimpico avrebbe potuto partecipare al Grande Fratello Vip. Sucessivamente lui stesso ha smetito tale notizia rivelando di aver rifiutato dopo aver fatto il provino per il programma condotto da Alfonso Signorini. Queste erano state le sue parole: