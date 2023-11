Alex Nuccetelli, la rivelazione choc su Ilary Blasi spiazza: “Mi ha chiesto 80mila euro di danni”

In questi giorni Ilary Blasi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’uscita su Netflix del documentario Unica è uno degli argomenti maggiormente trattati dai giornali di gossip e nel corso delle ultime ore Alex Nuccetelli, grande amico di Francesco Totti, si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sulla conduttrice dell’Isola dei Famosi che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In questi giorni Alex Nuccetelli ha rilasciato un’intervista a ‘Tag24’. Qui l’amico di Francesco Totti ha commentato l’uscita su Netflix del documentario Unica, oltre che rivelare alcuni retroscena inediti su Ilary Blasi che stanno facendo il giro del web.

Queste sono state le sue parole sul documentario uscito su Netflix:

Sul documentario sono sincero non l’ho visto attentamente tutto perché non ho riconosciuto la mia verità già all’inizio e mi era passata la voglia di proseguire, spero che tra loro questi segnali di pace che ha lanciato lui nell’ultima intervista possano essere raccolti perché sarebbe importante.

Ma non è finita qui. In seguito Alex Nuccetelli ha rivelato che Ilary Blasi gli avrebbe chiesto un risarcimento di 80mila euro:

Oltre a ciò, Alex Nuccetelli ha rivelato anche il motivo per cui Ilary Blasi non avrebbe parlato della separazione da Francesco Totti nel salotto di Verissimo:

Il papà di Pier Silvio è stato un leader pazzesco; il figlio ha uno spirito più conservativo e forse è meglio perché altrimenti avremmo ritrovato uomini in perizoma leopardati correre nei programmi. Tranne Barbara D’Urso che è una numero uno, condivido le scelte di Pier Silvio. Probabilmente non ha voluto l’intervista di Ilary a Verissimo per non creare polemiche.