Alex Schwazer è una furia al GF: lo sfogo contro Grecia Colmenares

Alex Schwazer non le manda a dire Grecia Colmenares contro la quale si sfoga in modo aggressivo

Continuano a scaldarsi gli animi al nella casa del Grande Fratello. Questa volta, a finire al centro di uno scandalo mediatico è stato Alex Schwazer il quale si è reso protagonista di un acceso confronto con Grecia Colmenares. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Le dinamiche che si sviluppano all’interno della casa più spiata d’Italia si fanno sempre più interessanti. Saranno complici le rigide regole a cui i concorrenti devono attenersi o la lontananza dai loro cari, al Grande Fratello basta poco per scatenare una lite furiosa tra gli inquilini.

Di recente, a lasciarsi andare ad un duro sfogo è stato Alex Schwazer il quale ha aggredito verbalmente Grecia Colmenares. La discussione è iniziata quando la gieffina stava esprimendo la propria opinione sul cupo comportamento di Massimiliano Varrese. L’atleta, essendo amico dell’attore, ha preso le sue difese ed ha sbottato:

Stai zitta, stai zitta un attimo, fammi finire, fammi finire. Adesso parlo io, poi tu rispondi.

Non è tutto. Alex si è avvicinato in modo aggressivo a Grecia, le ha preso un braccio e poi l’ha zittita mettendo il dito davanti la bocca. L’episodio è avvenuto in giardino, in cui erano presenti anche gli altri inquilini, ed è stato ripreso dalle telecamere. Inutile dire che il video è diventato virale sui social nel giro di pochissime ore.

Alex Schwazer e l’aggressione a Grecia: sul web è polemica

Alla luce di quanto accaduto, Alex è finito nel mirino delle polemiche. Gli utenti del web hanno valutato negativamente il suo comportante chiedendo una squalifica immediata alla regia del programma condotto da Alfonso Signorini: