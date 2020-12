Alex Zanardi, avete mai visto la sua casa? C’è un piccolo dettaglio che pochi sanno sulla dimora del campione

Alex Zanardi, l’ex pilota di Formula 1 vive insieme alla moglie Daniela e al figlio Noventa Padovana. Lo scorso mese di giugno, l’ex pilota è stato vittima di un grave incidente e da quel momento si trova in ospedale. Non si sa con certezza quali siano le sue condizioni di salute. In tanti hanno manifestato la loro vicinanza alla famiglia di Alex, primo tra tutti il sindaco di Noventa Padovana, Luigi Alessandro Bisato. Zanardi è legato alla cittadina padovana da diversi anni, perché è li che vive in una casa splendida che si trova proprio nel cuore del paese.

Le foto della villa di Alex Zanardi?

In realtà, l’ex pilota non ha mai mostrato molto della sua abitazione. Da un video riguardante una sua intervista andata in onda su un noto programma Rai, è possibile intravedere qualche scorcio della sua bellissima abitazione. Immersa nel verde, con un curato prato verde e alberi molto alti, si presenta così la villa di proprietà dell’ex pilota di Formula 1.

L’ambiente è molto curato, stile classico ma non troppo e ampie finestre e vetrate che regalano all’ambiente tanta luminosità. Nella stanza adibita a salone, c’è un grande divano di colore bianco, diverse piante e un mobile di colore scuro. Proprio su questo mobile si trovano dei soprammobili e delle cornici, con all’interno foto di Niccolò, il figlio e dei nipoti di Alex.

Le porte sono tutte in stile classico e di colore rigorosamente bianco, con delle cornici molto eleganti. Zanardi ha svelato un angolo della casa che sembra essere il suo regno. Si tratta di una stanza, dove Alex ha conservati tutti i suoi trofei, coppe e riconoscimenti ottenuti in questi anni.

Sulle pareti, tante foto dell’ex pilota con amici, colleghi e tanti ricordi. Sapete anche cosa si trova in questa stanza? Si tratta di un piccolo dettaglio che hanno notato in molti. Un tavolo da biliardo professionale con il quale sicuramente Alex ha giocato insieme al figlio ed ai suoi amici più intimi.

Alex ha anche un’altra abitazione che si trova in Toscana e più esattamente a Castiglione della Pescaia. Da quando Alex ha avuto quel brutto incidente, il figlio Niccolò e la moglie Daniela non lo hanno lasciato mai da solo nemmeno un attimo.

