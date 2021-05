A poco meno di un anno di distanza dal terribile incidente di Alex Zanardi, è stata presentata “La grande staffetta”. Si tratta di un documentario il quale parla di un viaggio speciale fatto dal campione di formula 1 insieme a sua moglie Daniela e persone diversamente abili dell’Onlus “Obiettivo3”. Nel cortometraggio una frase risuona più di tutte: quella contenente le ultime parole del pilota.

“La grande staffetta” sarà disponibile nelle sale nei giorni dal 28 al 30 giugno. Si tratta di un cortometraggio che ha un significato molto importante per Alex Zanardi: rappresenta la forza che lo sta facendo lottare contro la sfida più difficile della sua vita. Tuttavia, è proprio in questo documentario che sono ricorrenti le ultime parole del pilota:



Il giorno più bello della mia vita.

Alex Zanardi ha girato “La grande staffetta“, insieme a sua moglie Daniela e altre persone diversamente abili, proprio nei giorni antecedenti all’incidente. Nel documentario il campione è impegnato in una serie di viaggi nei paesi più belli d’Italia raccontando l’amore per lo sport e per la sua vita.

Nonostante la tragedia avvenuta il 19 giugno 2020, gli atleti di “Obiettivo3” hanno continuato a fare il loro viaggio proprio per onorare e ringraziare il campione. Ecco le parole di sua moglie Daniela Manni al “Corriere della Sera”:

Gli racconterò ogni cosa, ogni parola di questa serata.



Anche Giovanni Malagò è intervenuto in merito alla prima de “La grande staffetta”. Il presidente del CONI ha dichiarato di ritener opportuno diffondere il più possibile questo documentario, anche in ogni scuola. Attualmente Alex Zanardi si trova nell’ospedale San Bortolo di Vicenza e le sue condizioni di salute stanno migliorando.

Dopo aver lasciato il periodo di coma indotto, ora il campione va incontro alla fase più delicata: quella della riabilitazione sia fisica che cognitiva. Di recente è stato il figlio Niccolò Zanardi a esprimersi in merito alla salute di suo padre. Questa è la sua dichiarazione:

Papà è cosciente già da un po’ di tempo, ormai da alcuni mesi. Piano piano le sue condizioni stanno migliorando. Sono piccoli passi. Ma lo sappiamo che è un percorso lungo, ci vorrà molto tempo. Nessuno sa dirci cosa potrà tornare a fare.