Giovanni Ciacci in conflitto con Simona Ventura: i dissapori risalgono al 2017

Nella precedente puntata del Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci è stato eliminato dal reality show a causa del suo comportamento riservato nei confronti di Marco Bellavia. Alla luce di questo, numerosi sono i personaggi televisivi che si sono scagliati contro di lui tra cui anche Simona Ventura. Tra i due non corre buon sangue e il loro litigio risale all’anno 2017. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A seguito della sua eliminazione dal Grande Frattello Vip, Giovanni Ciacci è finito nel mirino delle polemiche sul web. Numerose sono le persone che hanno espresso tutta la loro indignazione per quanto accaduto a Marco Bellavia. Tra i personaggi famosi che hanno preso le difese dell’ex gieffino c’è stata anche Simona Ventura.

La celebre conduttrice si è detta soddisfatta dell’eliminazione di Ciacci dal programma condotto da Alfonso Signorini. Lo ha fatto sapere anche su Twitter in cui ha pubblicato un post. Queste sono state le sue parole:

Ciacci si è fatto riconoscere.

Tuttavia, i dissapori tra Ciacci e la Ventura risalgono all’anno 2017. A dichiararlo è stato il portale BlogTivvu.com il quale ha ripreso una vecchia intervista dell’uomo:

Mara Venier è una delle donne meglio vestite della televisione, lo è sempre stata. Invece, per quanto riguarda Simona… Simona chi? No, non ci ho litigato, ma non so di chi parli. Io conoscevo una Simona Ventura che faceva Quelli Che Il Calcio, adesso non so chi sia quella che vedo: è un po’ troppo idratata per i miei gusti.

Tuttavia, l’intervista in questione non è l’unico fattore ad aver scatenato il conflitto. Nello stesso anno, Simona Ventura conduceva The Voice of Italy mentre su Canale 5 andava in onda Il Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. In occasione di un’ospitata a Detto Fatto, la conduttrice ha fatto questa battuta rivolgendosi allo stylist: