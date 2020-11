Ah, beata gioventù! Tra le foto di archivio riguardanti i protagonisti del Grande Fratello Vip spunta fuori dal nulla anche uno scatto ritraente Alfonso Signorini. Il presentatore del reality show di Canale 5 è oggi indaffaratissimo, tra la direzione del suo magazine e il doppio appuntamento settimanale, in collegamento con gli inquilini della Casa più spiata dagli italiani.

Alfonso Signorini: sforzi ancora raddoppiati

Dopo l’esperimento avvenuto nella scorsa stagione televisiva, i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di raddoppiare nuovamente gli sforzi. Nell’operato di uno dei suoi uomini di punta, la compagnia diretta da Pier Silvio Berlusconi crede ciecamente, praticamente a occhi chiusi.

In trincea per un bene superiore

Una reputazione guadagnata e meritata da Alfonso Signorini sul campo, come un soldato valoroso, sempre pronto a scendere in trincea per il bene della propria armata. Nella quinta edizione, attualmente in corso, il giornalista ha già avuto questioni delicate da risolvere. Temi spinosi, che hanno offeso la sensibilità di una certa parte di telespettatori, molto attenta al modus operandi dei vipponi.

I casi più recenti rispondono ai nomi di Paolo Brosio e Andrea Zelletta, mandati dritti in nomination. La loro colpa? Aver spifferato ai compagni di avventura cosa sta succedendo fuori. Un comportamento severamente proibito dalla produzione, che si è così ritrovata costretta a prendere dei provvedimenti, onde evitare di creare uno scomodo precedente.

Un continuo viavai

Chissà se il pubblico a casa deciderà di punire uno di loro per la violazione con la punizione peggiore: l’esclusione dal gioco. L’esito del televoto sarà annunciato domani e ferve la curiosità di scoprire chi sarà il meno votato. Intanto due volti ‘nuovi’ hanno varcato la soglia, vale a dire Giulia Salemi e Stefano Bettarini.

Alfonso Signorini: un’immagine amarcord

L’ex calciatore e compagno di Simona Ventura ha già scaldato gli animi e, insieme ad Alfonso Signorini, è protagonista della foto emersa. Un’immagine di una ventina d’anni fa circa, dove sia Alfonso che Stefano hanno ancora i capelli. Nonostante ciò, entrambi si sono davvero conservati bene nel tempo, no?