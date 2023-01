Alfonso Signorini commette una clamorosa gaffe al GF Vip

Le parole pronunciate da Alfonso Signorini al GFVip non sono passate in osservato ai telespettatori

Senza alcuna ombra di dubbio, Alfonso Signorini è uno dei conduttori più amati e popolari nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime puntate, nello studio del Grande Fratello Vip, il direttore di “Chi Magazine” si è reso protagonista di una clamorosa gaffe. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Alfonso Signorini non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Nel corso degli ultimi giorni, il celebre conduttore è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip è sono state le parole pronunciate da lui stesso nel corso della puntata più recente del Grande Fratello Vip.

Nel corso della diretta, il direttore di “Chi Magazine” ha pronunciato il nome di Pierpaolo Pretelli in modo sbagliato. Infatti, Signorini ha pronunciato “Petrelli“. Un dettaglio che di certo non è passato in osservato ai telespettatori italiani.

Oltre a divertire il pubblico italiano, l’episodio ha divertito anche gli inquilini della casa più spiata d’Italia, in particolare Edoardo Tavassi. Tra le risate, il conduttore ha esclamato:

Ce ne fosse uno che si chiama Virgilio Rossi! Tutti dei cognomi complicatissimi.

La conduzione di Alfonso Signorini al GFVip è a rischio? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la conduzione di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip potrebbe essere a rischio. A diffondere lo scoop è stato Alessandro Rosica sulla sua pagina Instagram in risposta ad un video in cui appare il conduttore ballare con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: