In questi giorni Alfonso Signorini ha fatto una rivelazione inaspettata. Il conduttore del Grande Fratello Vip, infatti, ha contratto il coronavirus. Stando alle sue parole, il contagio sarebbe avvenuto dopo la fine del Grande Fratello e la sua esperienza vissuta in prima persona con il virus è stata molto negativa.

Alfonso Signorini ha avuto il Covid-19. A fare questa inaspettata rivelazione è stato il conduttore stesso, il quale ha anche raccontato i giorni di isolamento trascorsi. Un’esperienza davvero brutta che ha messo molta paura nel conduttore del Grande Fratello Vip. Queste sono state le sue parole:

Non l’ho mai detto ma dopo il Grande Fratello ho preso il Covid, ho vissuto giorni molto brutti. Non volevo andare in ospedale, vivevo da solo e aggiornavo i medici.

E, continuando nel suo racconto, Alfonso Signorini ha dichiarato:

Quando arrivava la sera avevo veramente paura, sono stato molto male, pensavo di essere forte visto che avevo vissuto sulla mia pelle la malattia. Ma il Covid è una malattia bastarda, diversa da tutte le altre.

Oggi, nonostante i brutti giorni trascorsi a causa del contagio del coronavirus, il conduttore è guarito e si sta preparando alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

GF Vip 6, confermata la conduzione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è stato confermato alla conduzione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A rivelare la notizia è stato il conduttore stesso, tramite una diretta social con Tommaso Zorzi. L’uomo, inoltre, ha confessato al vincitore della quinta edizione del reality di volere fortemente nella casa più spiata d’Italia sua sorella, Gaia Zorzi.

Secondo i primi rumors sul reality, a far parte della famiglia del GF Vip ci sarebbe Loredana Lecciso. Infatti, stando alle voci in circolazione, sembra che Alfonso Signorini già in passato avrebbe chiesto alla showgirl di ricoprire il ruolo di opinionista. Al momento, però, nessuno dei diretti interessati ha confermato né smentito la notizia. Si attendono con ansia ulteriori novità.