GF Vip, Antonella Fiordelisi ha un ritardo: “Staremo a vedere”

Antonella Fiordelisi è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome della gieffina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune frasi pronunciate che non sono passate inosservate.

Antonella Fiordelisi è tornata a far parlare di sé per una confessione intima che ha lasciato tutti i fedeli telespettatori del programma e il popolo del web senza parole. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la concorrente del Grande Fratello Vip abbia chiesto un test di gravidanza alla produzione del reality a causa di un ritardo.

L’influencer ed ex schermitrice ha deciso di confidare la cosa ad Edoardo Donnamaria al quale ha rivolto queste parole:

Ancora non mi vengono, sono in ritardo di qualche giorno, bo stiamo a vedere dai.

In seguito alle parole di Antonella, né la Vippona né il giovane volto di Forum non si sono mostrati preoccupati della cosa.

In seguito la concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di confidarsi con Nikita Pelizon. Queste sono state le parole che l’ex schermitrice ha rivolto alla modella e influencer:

Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare.

Al momento non ci è dato sapere a cosa si riferisse Antonella Fiordelisi durante la conversazione con Nikita Pelizon. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori novità riguardo il gossip del ritardo di Antonella Fiordelisi.

Nelle scorse ore la Fiordelisi si è resa protagonista di un video che sta spopolando su Tik Tok. Le immagini in questione mostrano la gieffina mentre è in camera. Ad un certo punto esce dalla stanza ma, all’improvviso, ci ripensa e torna sui suoi passi, decidendo dunque di tornare in camera da letto. A questo punto l’influencer prende dall’armadio un paio di slip, si avvicina alla porta per cambiarsi l’indumento in questione. Mentre la Vippona si stava cambiando, la regia è intervenuta per censurare le immagini e cambiare l’inquadratura della diretta. Nonostante ciò, il video in queste ore sta facendo il giro del web.