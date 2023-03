Edoardo Donnamaria, il padre svela cosa c’era scritto nel famoso bigliettino

Ieri, giovedì 2 marzo 2023, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta, Edoardo Donnamaria ha ricevuto una bella sorpresa da parte di suo padre. Quest’ultimo ha colto l’occasione per rivelare cosa ci fosse scritto nel famoso bigliettino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.





Il Grande Fratello Vip non smette mai di regalare grandi colpi di scena. Qualche settimana fa, Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di un gesto per via del quale ha rischiato di essere eliminato definitivamente dal celebre reality show. Nel dettaglio, nei giorno scorsi, il volto di Forum è uscito dalla casa più spiata d’Italia per partecipare alle votazioni regionali.

In quest’occasione, per il gieffino è stato inevitabile incontrare i suoi genitori i quali gli hanno passato un bigliettino che però lui non è riuscito a leggere. In ogni modo, avendo violato le norme previste dal regolamento del Grande Fratello Vip, Donnamaria è finito in nomination insieme agli altri due gieffini. Si tratta di quanto accaduto nel van, cioè quando Edoardo Tavassi e Nicole Murgia hanno staccato i microfoni ambientali.

Nel corso della puntata andata in onda ieri giovedì 2 marzo, il padre di Edoardo è entrato nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa al figlio. Proprio in questo frangente, Alfonso Signorini ha chiesto ad Enzo Donnamaria cosa ci fosse scritto su quel famoso bigliettino. Dopo averci scherzato su, l’uomo ha rivelato che c’era scritto il numero 43.

Ma cosa volevano indicare i genitori di Edoardo con questo numero? A soddisfare la curiosità di tutti i telespettatori ci ha pensato sempre Enzo Donnamaria. Il numero 43 stava ad indicare la percentuale delle preferenze che il figlio aveva ottenuto all’ultimo televoto.