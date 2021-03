Alfonso Signorini svela chi era il suo preferito: “Avrei preferito vincesse lui”

È stata un’edizione lunghissima, un reality infinito ma anche il Grande Fratello VIP è giunto al termine. Ora, il conduttore Alfonso Signorini, può fare i primi commenti a caldo e iniziare ad esprimere anche qualche preferenza.

Se per tutta la durata delle riprese ha cercato di essere indifferente e dare lo stesso supporto a tutti, ora i primi altarini si sono svelati. Tuttavia, Alfonso Signorini qualche preferenza ce l’ha sempre avuta.

Ora, svela cosa pensa di tutti i concorrenti e ad uno ad uno dà il suo parere, fino ad arrivare ai due finalisti: Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, risultato poi vincitore di questa lunga edizione.

Vi regalo uno scoop. Io ho letto di tutto. Prima tifavo per Dayane Mello, poi tifavo per Tommaso e dopo anche per la Gregoraci. In verità non ha capito nessuno, ma sapete chi avrei voluto come vincitore del Grande Fratello Vip? Ve lo dico senza troppi problemi. Pretelli! Avrei proprio adorato, tanto è vero che quando ho visto che era in finalissima con Tommaso mi sono detto ‘è chiaro che Tommaso…’.