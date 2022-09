Alfonso Signorini svela la gravidanza di Aurora Ramazzotti: “L’ho fatta arrabbiare”

Senza alcuna ombra di dubbio Alfonso Signorini è uno dei conduttori più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Dopo aver annunciato la gravidanza di Aurora Ramazzotti, adesso il direttore del giornale “Chi” è tornato a parlare. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Di recente sul web non si fa altro che parlare della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, l’influencer starebbe aspettando un bambino dal suo fidanzato Goffredo Cerza. A rendere pubblica la notizia era stato Alfonso Signorini il quale oggi, in occasione di un’intervista, ha fatto riemergere l’argomento.

Il conduttore del Grande Fratello Vip è stato duramente criticato per non aver rispettato la privacy di due futuri genitori. A parlare in merito alla questione è stato lui stesso:

Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese.

Ad oggi, Signorini non si è detto pentito di aver anticipato l’annuncio della futura mamma. Tuttavia, se tornasse indietro avrebbe aspettato i primi tre mesi di gestazione prima di rendere pubblica la notizia. Queste sono state le sue parole:

Non avrei dato la notizia. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima.

Aurora Ramazzotti: la storia d’amore con Goffredo Cerza

La storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è iniziata nel 2017. I due si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune. All’epoca, entrambi vivevano a Londra e sembra che sia avvenuto un vero e proprio colpo di fulmine. Ad oggi convivono nella città di Milano da qualche anno e presto si traferiranno nella loro nuova casa.