Aurora Ramazzotti rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo il gossip della gravidanza

Aurora Ramazzotti è incinta? In questi ultimi giorni la presunta gravidanza della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è diventato uno degli argomenti più chiacchierati dai principali giornali di cronaca rosa. Sono molte le indiscrezioni riguardo l’influencer la quale, dopo le numerosi voci in circolazione, ha deciso di rompere il silenzio. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Dopo alcuni giorni di assenza Aurora Ramazzotti è tornata sui social dove ha rotto il silenzio in seguito alle numerose notizie della presunta gravidanza. Ricordiamo che a lanciare lo scoop è stato il settimanale ‘Chi’, secondo il quale Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza diventeranno preso genitori di un bebè.

Anche se le parole scritte dall’influencer sembrano quasi non dire nulla, hanno comunque attirato l’attenzione dei curiosi i quali non vedono l’ora di scoprire di più riguardo la questione. La figlia di Eros e Michelle ha condiviso uno scatto al quale ha accompagnato queste parole:

Ci vuole calma.

Un messaggio che non conferma né smentisce il gossip in circolazione ma che potrebbe essere riferito al gossip che la vede protagonista in questi giorni. Le parole di Aurora non sono state commentate da nessun membro della sua famiglia ed ha attirato senza ombra di dubbio l’attenzione dei più curiosi, soprattutto dei media.

Aurora Ramazzotti è incinta? Il settimanale ‘Chi’ lancia la bomba

Qualche giorno fa il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato la notizia della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, Aurora e il fidanzato Goffredo a gennaio diventeranno genitori di un bebè.

In seguito allo scoop lanciato dai giornali, non confermato né smentito, Aurora e Goffredo Cerza hanno preferito rimanere in silenzio ignorando tutte le voci circolanti sul loro conto. Nonostante il silenzio la notizia sembra essere ormai certa: non ci resta che aspettare la conferma di Aurora e Goffredo.