Alice Campello e Alvaro Morata, avete mai visto la loro casa? Elegante e raffinata, non riuscirete a credere cosa colleziona la fashion blogger nella cabina armadio

Alice Campello e Alvaro Morata sono una delle coppie più belle e più invidiate del mondo dello spettacolo. I due dopo il colpo di fulmine si sono sposati ed hanno acquistato casa a Madrid. Proprio nella città spagnola, i due hanno posto le radici della loro casa e della loro vita. All’interno di questa splendida casa, Alice e Alvaro vivono insieme ai loro figli, i gemelli nati nel 2018, Alessandro e Leonardo. Di tanto in tanto, i due condividono delle foto e delle Instagram Stories nelle quali è possibile intravedere qualche scorcio della loro abitazione. E voi, avete mai avuto modo di vedere la loro casa? Sembra sia ultra moderna, molto raffinata e di gran classe.

Le foto della casa di Alice Campello e Alvaro Morata

Per la loro casa, Alice e il calciatore hanno deciso di utilizzare una sola parola, ovvero l’eleganza. L’arredamento è molto particolare, anche se non proprio pratico. Soprattutto la cucina sembra essere bellissima, molto particolare ma secondo alcuni poco pratica. I pensili sono realizzati ad incasso e sono di colore bianco. Non mancano delle vetrate molto grandi ed ampie che permettono di poter ammirare il panorama all’esterno. Presente anche una penisola davvero immensa, con un piano di cottura a induzione. Tutto ciò rende l’ambiente elegante e sofisticato.

Uno dei posti preferiti di Alice, da dove spesso fa delle dirette Instagram o selfie, è la cabina armadio. Anche questa è molto elegante e per certi versi anche lussuosa. La fashion blogger in questo angolo di paradiso ha intere collezioni di scarpe, di borse e di vestiti, tutti sempre a portata di mano. Ovviamente questo non vale soltanto per lei, ma anche per il marito.

All’interno di questa cabina armadio troviamo ampie ante e vetri, oltre che una bellissima illuminazione interna. La camera da letto è stata arredata seguendo uno stile minimal e moderno. Il letto si trova al centro della stanza, e sul comò sono conservate le foto più belle della coppia e dei loro figli.

Il salone è molto moderno, con due divani bianchi dove Alice Campello ed il marito Alvaro Morata amano trascorrere dei momenti di relax insieme ai loro figli. A completare l’arredamento chic della stanza, un classico tavolo in cristallo.

