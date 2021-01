Cristiano Ronaldo, avete mai visto la sua casa a Torino? Lusso e dettagli curati nei dettagli, è la casa più costosa al mondo

Cristiano Ronaldo ormai da diverso tempo vive nel nostro paese e nello specifico a Torino. Da quando è diventato un calciatore della Juventus, Cristiano ha dovuto obbligatoriamente prendere casa nel capoluogo piemontese. Come potrete ben immaginare, la casa di Cristiano Ronaldo è una grande villa ed è anche la più costosa al mondo. Si dice che il calciatore paghi una cifra che ammonta a circa 40 mila euro al giorno, per un totale di 1,2 milioni di euro al mese e 14 milioni e mezzo di affitto all’anno. In molti sostengono che si tratti di una cifra esagerata e che non potrebbe corrispondere al vero. Tuttavia, alcune fonti sembra diano questa dimora, come la più costosa al mondo. A proposito, avete mai visto la casa di Cristiano Ronaldo?

Le foto della casa di Torino di Cristiano Ronaldo

La dimora super lussuosa dove abita uno tra i più forti calciatori al mondo si trova in una delle colline più belle e sicuramente più esclusive di Torino. E’ questa un’antica villa, che ovviamente è stata ristrutturata interamente a nuovo, seguendo tutte le norme vigenti.

E’ grande circa mille metri quadri ed ha una foresteria di 200 metri quadrati. Non mancano di certo dettagli di gran lusso come una piscina al coperto, una sauna, una Spa per i massaggi e per fare ginnastica ed un tavolo da biliardo.

All’esterno ha anche un box auto dove sono riposte le 20 automobili di proprietà del noto calciatore portoghese. All’interno sono presenti molte camere, tra le quali diverse cabine armadio molto spaziose. La villa è molto grande, circa mille metri quadri ed ha una foresteria di 200 metri quadrati.

Non mancano di certo dettagli di gran lusso come una piscina al coperto, una sauna, una Spa per i massaggi e per fare ginnastica ed un tavolo da biliardo. All’esterno ha anche un box auto dove sono riposte le 20 automobili di proprietà del noto calciatore portoghese. All’interno sono presenti molte camere, tra le quali diverse cabine armadio molto spaziose.

Non mancano di certo dettagli di gran lusso come una piscina al coperto, una sauna, una Spa per i massaggi e per fare ginnastica ed un tavolo da biliardo. All’esterno ha anche un box auto dove sono riposte le 20 automobili di proprietà del noto calciatore portoghese. All’interno sono presenti molte camere, tra le quali diverse cabine armadio molto spaziose.

Ciò che non passa inosservata è la stanza definita nursery, quella dove i figli di Cristiano trascorrono gran parte del tempo. In camera da letto non passano inosservate le federe dei cuscini, dove sono impresse le iniziali di Cristiano Ronaldo e di Georgina. Le stesse si trovano impresse anche all’ingresso dell’abitazione, dove il calciatore vive insieme alla compagna ed ai loro figli.

Leggi: Madonna, avete mai visto la sua casa di New York? Ben 8 camere e 8 bagni, incredibile il valore stimato