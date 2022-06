Gioia quadrupla per Alvaro Morata e Alice Campello, che hanno appena annunciato sui social l'arrivo imminente di un altro bimbo

Soltanto pochi giorni fa hanno celebrato il quinto anniversario di matrimonio e il battesimo dei loro tre bellissimi bambini. Oggi, a sorpresa, Alvaro Morata e la sua sposa Alice Campello hanno annunciato che la loro già splendida famiglia sta per allargarsi ancora, con l’arrivo di un altro bebè. Che si tratti della tanto attesa femminuccia?

Credit: alvaromorata – Instagram

Lui bomber della nazionale spagnola e di alcuni tra i club più importanti d’Europa, tra cui anche la Juventus con cui ha giocato fino a poche settimane fa. Lei influencer e figlia del patron di un vero e proprio impero del mercato della automobili.

Alice Campello ed Alvaro Morata hanno formato una delle coppie più amate e glamour dell’intero star system italiano e non solo.

Il loro è un amore puro e cristallino, coronato con il matrimonio, fantastico, celebrato a Venezia circa 5 anni fa, e con la nascita di tre splendidi bambini.

Alice e Alvaro hanno accolto tra le loro braccia i piccoli Leonardo ed Alessandro il 29 luglio del 2018. I due gemellini, poi, sono stati raggiunti dal piccolo Edoardo, nato il 29 settembre del 2020.

Circa un anno fa si pensava che la famiglia Morata stesse per allargarsi ancora, dopo che Alice aveva pubblicato un video nel quale diceva al marito di essere in dolce attesa.

Alla fine tutto si era rivelato uno scherzo, con Alvaro che, in lacrime, già pregustava l’arrivo di una femminuccia.

Alvaro Morata sarà accontentato?

Credit: alvaromorata – Instagram

Questa volta la gravidanza è vera e non si tratta più di uno scherzo di Alice. L’influencer e modella è in dolce attesa per la quarta volta e l’annuncio è arrivato direttamente sul suo profilo Instagram.

Nella foto compare lei, Alvaro e i tre bimbi che baciano il pancino ormai visibile della loro mamma.

In didascalia appaiono alcune parole che fanno intuire quanto l’evento sia stato accolto in famiglia con estrema felicità.

Credit: alvaromorata – Instagram

Tuttavia, non è arrivata ancora nessuna conferma sul sesso del nascituro.

Il Corriere della Sera ha comunque spiegato che persone vicine alla coppia hanno confermato l’imminente arrivo di una femminuccia.

Innumerevoli i messaggi di auguri che tanti conoscenti famosi della coppia hanno scritto nella sezione commenti del post. Tra i tanti spunta anche quello dell’amica Chiara Ferragni.