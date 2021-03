Alla domanda sui suoi figli, Zlatan Ibrahimovic scoppia in lacrime: ecco per quale motivo

Un campionissimo senza tempo, ma anche un ottimo show man. Stiamo parlando del bomber del Milan e co conduttore dell’ultimo Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic. A 39 anni suonati e dopo 5 anni di assenza, ieri l’attaccante è tornato in ritiro con la sua nazionale, la Svezia. Durante la conferenza stampa, il grande calciatore si è commosso profondamente parlando della sua famiglia.

L’ultima sua apparizione con la maglia gialla della nazionale svedese era datata all’estate del 2016. Si giocava la partita valevole per gli europei di calcio. Al termine del match contro il Belgio, Zlatan aveva annunciato che quella sarebbe stata la sua ultima apparizione con la rappresentativa elvetica.

Ma il talento e lo strapotere fisico del campione, hanno fatto si che il tempo non lasciasse segni troppo pesanti su di lui e, negli ultimi anni, è tornato a fare prestazioni di altissimo livello. Risultati, quelli ottenuti, che lo hanno spinto a cambiare idea e a tornare in ritiro con i suoi connazionali.

Ieri è stato il gran giorno del suo ritorno. Media e giornalisti svedesi si sono accalcati nella sala delle conferenze stampa, per cercare di captare le emozioni che ha suscitato questo ritorno alla leggenda vivente.

Zlatan Ibrahimovic scoppia in lacrime durante l’intervista

Dopo alcune domande puramente tecniche, uno dei giornalisti presenti in sala ha posto a Zlatan Ibrahimovic una domanda molto più personale. Gli ha chiesto come sua moglie Helena Seger e i suoi due bambini Vincent e Maximilian hanno preso il suo ritorno in patria.

A quel punto, il cuore del fortissimo giocatore si è sgretolato e si è lasciato andare alla commozione.

Quando sono andato via, mio figlio Vincent ha pianto molto. Ma ora va bene… ora va bene…

La compagna e i due figli di Zlatan, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2018, vivono stabilmente in Svezia. Lui, per motivi di lavoro risiede stabilmente a Milano, il che non permette di riunirsi così spesso. La riunione con loro, ha inevitabilmente riempito il cuore del gigante buono.

In fine, Ibrahimovic ha parlato anche della possibilità di partecipare al mondiale di calcio del 2022 in Qatar.