Chiara Ferragni è diventata zia: la dolce dedica per Edoardo

Chiara Ferragni e Fedez sono zii, ecco la loro dedica sui social per il piccolo Edoardo

Chiara Ferragni è finalmente diventata zia. A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. Alla luce della nascita del primogenito di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, l’influencer ha deciso di scrivere una dolce dedica per suo nipote sui social. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e stimate all’interno del mondo del web. Di recente la nota imprenditrice digitale è diventata zia di Edoardo, il primogenito nato dalla relazione tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti.

Il primo annuncio della nascita di Edoardo è giunto dalla maggiore delle sorelle Ferragni. Con queste parole, Francesca ha annunciato l’arrivo di suo figlio:

La gioia per la nascita di Edoardo è stata condivisa da mamma Francesca Ferragni e papà Riccardo Nicolettipoco dopo il parto. “21/06/2022 Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi.

Inutile dire che il post in questione ha fatto il boom di like. Infatti numerosi sono stati i commenti di auguri che possiamo leggere sotto allo scatto. Anche la moglie di Fedez, non ci ha pensato due volte a condividere un momento così bello e prezioso con tutti i suoi fan.

L’influencer ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram la quale ritrae Francesca Ferragni dopo il parto. Nello scatto appare anche Riccardo Nicoletti il quale bacia la sua compagna. Nella didascalia sotto al post si legge:

Benvenuto in famiglia Edo.



Tuttavia, alla dedica dell’influencer si è unito anche il commento di Fedez. Anche il rapper milanese ha espresso tutta la sua gioia sui social per essere diventato zio. Infatti, sotto al post di sua moglie ha commentato: