Alvin dice addio a L’Isola Dei Famosi: ecco chi è il nuovo inviato

Il debutto della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi sul piccolo schermo è sempre più vicino. Secondo alcune indiscrezioni lezioni che si fanno sempre più insistenti, Alvin non non prenderà parte al cast del programma. Tuttavia, in rete è spuntato il nome di chi sarà il nuovo inviato. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nella nuova edizione de L’Isola Dei Famosi, al timone della conduzione ci sarà Ilary Blasi. Dopo la separazione con Francesco Totti, quest’ultima è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo.

Tuttavia, al fianco della showgirl romana non ci sarà più Alvin. Stando ad alcuni rumors emersi in rete, sembra che i due si siano resi protagonisti di una lite. Alla luce di questo, Alberto Bonato avrebbe deciso di dire addio in modo definitivo alla sua avvenutara in Honduras. Ma chi sarà a ricoprire il ruolo di nuovo inviato? L’ex moglie di Francesco Totti avrebbe richiesto la presenza di Can Yaman il quale però sarebbe impegnato dal punto di vista lavorativo.

Adesso sul web è spuntato un altro nome: Filippo Bisciglia. A diffondere lo scoop è stato il portale “Dagospia”. In ogni modo, non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto pare che la trattativa ancora non sia conclusa.

Nel frattempo, inizia a prendere sempre più consistenza il cast de L’Isola Dei Famosi. Tra i nuovi naufraghi troveremo Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone insieme al fidanzato Simone Antolini, Fiore Argento, Gianmarco Onestini, Luca Di Carlo e gli speaker radiofonici Anni Mazzolia e Paolo Noise. Invece, accanto a Ilary Blasi troveremo Vladimir Luxuria e Enrico Papi i quali saranno presenti in studio in qualità di opinionisti.