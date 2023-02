Francesco Totti assente ai funerali di Maurizio Costanzo: il motivo

Lunedì 27 febbraio 2023, si sono celebrati i funerali di Maurizio Costanzo. Tuttavia, nonostante fosse un suo caro amico, Francesco Totti è stato assente alle onoranze funebri dell’importante conduttore scomparso nei giorni scorsi a 84 anni. Ecco il motivo.

Senza alcuna ombra di dubbio, Maurizio Costanzo è stato uno dei conduttori più importanti nel mondo della televisione italiana. Il maestro della comunicazione è venuto a mancare qualche giorno fa dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate alla Clinica Padeia. Oggi, lunedì 27 febbraio, sono stati celebrati i suoi funerali nella Chiesa Degli Artisti a Roma in cui erano presenti numerosi volti celebri nel mondo dello spettacolo.

Francesco Totti e Maurizio Costanzo sono stati legati per molto anni da un’importante amicizia. Nonostante questo, l’ex calciatore della Roma non era presente ai funerali del conduttore. Il motivo? Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, l’ex calciatore sarebbe stato assente alle onoranze funebri perché sarebbe partito per una settimana bianca a Madonna di Campiglio insieme a Noemi Bocchi e ai suoi figli.

Tuttavia, nelle ore scorse l’ex marito di Ilary Blasi ha scritto un dolce messaggio sui social in onore del celebre presentatore. Queste sono state le sue parole:

Maurizio sarai per sempre nel mio cuore. Eternamente grazie.

Il 25 febbraio 2023, Francesco Totti si era presentato alla camera ardente allestita in onore di Maurizio Costanzo. Non è tutto. Stando a quanto sostengono alcune fonti, sembra che l’ex calciatore della Roma sia stato uno dei primi a recarsi presso la clinica privata in cui il conduttore era ricoverato. Il marito di Maria De Filippi è venuto a mancare dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate in maniera del tutto inaspettata.