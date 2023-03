Alvin minaccia Ilary Blasi: l’ex inviato pubblica gli screen delle chat

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Alvin e Ilary Blasi avrebbero messo un punto definitivo alla loro amicizia. Adesso, a rendere la questione ancora più complicata ci ha pensato lo stesso ex inviato de L’Isola Dei Famosi il quale ha minacciato la celebre conduttrice. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Alvin è senza freni e di certo non le manda a dire a Ilary Blasi. Dopo le numerose voci sulla presunta fine dell’amicizia con la showgirl romana, l’ex inviato de L’isola Dei Famosi ha peggiorato la situazione pubblicato gli screen delle chat con la conduttrice sul suo profilo Instagram.

Tuttavia non è possibile leggere il contenuto dei messaggi in quanto si tratta solo di audio vocali. Non è finita qui. In un secondo momento, Alberto Bonato ha rivolto una minaccia l’ex moglie di Francesco Totti di pubblicare anche gli audio stessi. Queste sono state le sue parole a corredo della didascalia sotto al post sul suo profilo Instagram:

Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca.

Per quanto riguarda la reazione di Ilary Blasi a tale gesto, ancora non è giunta nessuna dichiarazione da parte della diretta interessata. Inutile dire che l’episodio in questione ha scatenato numerose polemiche in rete. Infatti, gli utenti sui social non hanno potuto fare a meno di commentare il post dell’ex inviato de L’Isola Dei Famosi.

In ogni modo, il web è molto diviso. Alcuni credono che sia solamente una trovata pubblicitaria, al contrario, altri sono convinti che si tratti di veri rancori. Invece, c’è anche chi pensa che i due abbiano organizzato uno scherzo. D’altronde non sarebbe la prima volta.