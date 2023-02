Ilary Blasi, è finita l’amicizia con Alvin: “La mia esperienza a l’Isola finisce”

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Ilary Blasi e Alvin si sarebbero resi protagonisti di una furiosa lite. Alla luce di questo Alberto Bonato non dovrebbe tornare nella prossima edizione dell’Isola Dei Famosi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore, Ilary Blasi è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un clamoroso gossip sono stati alcuni rumors emersi in merito al suo rapporto con l’amico e collega Alvin.

Infatti, stando a quanto sostiene una fonte vicina all’azienda Mediaset, l’ex moglie di Francesco Totti avrebbe messo un punto definitivo alla sua amicizia con Alberto Bonato. Il rapporto tra l’ex letterina di Passaparola e Alvin sarebbe andato in frantumi a causa di alcune incomprensioni:

Ilary e Alvin non si sopportano più.

Non è tutto. Il celebre inviato dell’Isola Dei Famosi avrebbe anche messo la produzione del reality show dinanzi ad una difficile condizione. Nel dettaglio, gli autori del programma dovrebbero fare una scelta:

O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui.

Alla luce di quanto accaduto di recente, Alvin non dovrebbe più far parte del cast della nuova edizione dell’Isola Dei Famosi. Infatti, sembra proprio che la Blasi lo abbia già rimpiazzato con un altro volto celebre nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Can Yaman il quale dovrebbe rivestire il ruolo di inviato in Honduras. Tuttavia non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia perché l’ex fidanzato di Diletta Leotta sarebbe molto impegnato con il lavoro. In alternativa, gli autori avrebbero optato per Paolo Ciavarro, celebre volto di Forum e Grande Fratello Vip.