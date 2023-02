Festival di Sanremo, Giovanna Civitillo confessa: “Ecco perché io e Amadeus abbiamo un profilo di coppia”

Nel corso delle ultime ore il nome di Giovanna Civitillo è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. La moglie del direttore artistico del Festival di Sanremo è stata ospite del programma di Paola Perego Citofonare Rai2. Qui Giovanna ha svelato il motivo per cui condivide un profilo di coppia con suo marito.

Amadeus e Giovanna Civitillo sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate del piccolo schermo italiano. I due sono molto seguito sui social, dove ogni volta non passa mai inosservato il loro profilo di coppia. A Citofonare Rai2, programma condotto da Paola Perego, la moglie del conduttore ha svelato i motivi di questa scelta.

Alla base della scelta di creare un profilo social di coppia c’è un motivo ben preciso. Questo è quanto ha rivelato dalla stessa Giovanna Civitillo a Citofonare Rai2. Durante l’intervista alla moglie del conduttore, la padrona di casa Paola Perego ha rivolto a Giovanna queste parole:

Possiamo sfatare una cosa del profilo condiviso? Diciamo che è lui che si accolla?

Alla domanda di Paola Perego, la moglie del direttore artistico del Festival di Sanremo ha risposto con queste parole:

Esatto.

In seguito, Giovanna Civitillo ha rivelato:

Il profilo è Giovanna Civitillo, poi poiché lui mi chiedeva sempre: ‘Mi posti questo video?’, perché non è capace, assolutamente, quindi ho detto ‘Va beh allora aggiungo e Amadeus’, però è il mio quindi prima o poi se ne andrà.

Giovanna Civitillo e le confessioni inaspettate sul figlio, sul web è polemica: “Lui non voleva…

In una recente intervista rilasciata da Giovanni Civitillo nel salotto di Mara Venier, a Domenica In, un dettaglio non è passato in osservato agli occhi di tutti i suoi fan. Si tratta di suo figlio Josè, nato dalla storia d’amore con Amedeus. Stando alle parole della soubrette napoletana, lei stessa ha dovuto rinunciare a ballare per il suo unico erede.

Infatti, a Josè non piace vedere sua madre danzare. Alla luce di questo la moglie di Amedeus si è vista costretta a fare una rinuncia che ha rappresentato per lei una grande perdita.