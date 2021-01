Amadeus ha annunciato chi sarà una delle sue co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo ma le fa uno sgarro che non passa inosservato

Amadeus, direttore artistico della 71esima edizione del Festival di Sanremo, annuncia il nome di un’altra co-conduttrice della manifestazione canora. Tuttavia, il ravennate ha scelto il modo più curioso per dare la notizia, ovvero un’intervista dove chiariva le polemiche che stanno travolgendo in questi giorni la kermesse.

Amadeus: tempistiche opinabili

Così facendo ha sostanzialmente messo in secondo piano una bravissima artista, finita al centro dell’attenzione cinematografica italiana e non solo, grazie a due uscite importanti. Nella prima, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, produzione originale Netflix, divide la scena con Elio Germano. Ma soprattutto ha preso parte a The Undoing, la serie Sky visibile dall’8 gennaio, diretta dalla regista Susanna Bier, che vede protagonisti Hugh Grant e Nicole Kidman.

Un curriculum invidiabile

Nel curriculum, la giovane ha ricoperto altri ruoli importanti, avendo recitato in film come Il premio di Alessandro Gassman, Una vita spericolata di Marco Ponti, Veloce come il vento di Matteo Rovere e sarà protagonista di Un drago a forma di nuvola, il nuovo lavoro di Sergio Castellitto.

In un’intervista al Corriere della Sera, Amadeus ha sottolineato come siano giornate complicate, ma ha da “servire” una bella news: oltre a Elodie, per una sera garantirà il proprio apporto da co-conduttrice Matilda De Angelis. Gli piace il profilo perché si tratta di un’attrice giovane, spigliata, con una caratura internazionale: sarà l’occasione per farla ulteriormente conoscere.

Amplificatore di fama

Il Festival di Sanremo è senz’altro l’evento mediatico più importante dell’intera stagione televisiva italiana, in grado di amplificare pure la fama di un’interprete che non ha bisogno di presentazioni, ma il cui volto potrebbe risultare sconosciuto a qualcuno dei milioni di telespettatori che ogni anno seguono lo show.

Amadeus: classico clima sanremese

La tempistica della comunicazione è quantomeno singolare, poiché l’intervista è totalmente incentrata sulle polemiche insorte nelle ultime settimane. Pubblico in sala o no, figuranti o no, eventi extra, zona rossa in città, eventuale slittamento a causa del Covid-19: il classico clima sanremese…