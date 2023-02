Uno dei momenti più chiacchierati della prima serata del 73esimo Festival di Sanremo, è stato senza dubbio quello in cui Blanco, vincitore insieme a Mahmood dell’edizione dell’anno scorso, ha distrutto la composizione di rose durante la sua esibizione. In molti hanno pensato che fosse tutto preparato, ma a dare la risposta definitiva, togliendo ogni dubbio a riguardo, ci ha pensato lo stesso Amadeus.

L’hype per la prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo era tantissimo. E si può certamente dire che le attese non sono state tradite.

La gara ha presentato artisti di livello e le loro canzoni sono state apprezzatissime. Brillanti anche gli ospiti, con una raggiante e commovente Chiara Ferragni nei panni di co conduttrice, i Pooh a far cantare e ballare tutti con le loro hit e Mahmood e Blanco, che ad un anno di distanza dalla vittoria dell’anno scorso, hanno riportato “Brividi” sul palco dell’Ariston.

Blanco è tornato davanti alla platea, da solo, anche più tardi, per cantare il suo nuovo singolo, “L’isola delle rose“.

Questa esibizione, però, non è assolutamente andata come ci si aspettava. A circa metà della performance, il cantante, innervosito dal fatto che non riusciva a sentire l’audio in cuffia, ha reagito distruggendo letteralmente a calci le composizioni floreali che erano sul palco.

La spiegazione di Amadeus

“Era dai tempi di Bugo e Morgan che non si vedeva una cosa del genere“, ha commentato il direttore artistico subito dopo l’episodio.

In molti, soprattutto sui social, hanno pensato e scritto che fosse tutta una montatura e che avevano assistito ad una messa in scena ampiamente studiata a tavolino.

A raccontare quanto successo e togliere ogni dubbio a riguardo, ci ha pensato lo stesso Amadeus, in collegamento con Fiorello durante il Dopo Festival.

Ama ha detto che sì, era previsto che Blanco compisse delle coreografie coinvolgendo anche le rose che erano sul palco, ma certamente non era in programma che distruggesse tutto come ha effettivamente fatto.

La solita ironia di Fiorello ha cercato di smorzare tutto, ma il giovane artista ha comunque ricevuto piogge di critiche e nei giornali e nelle tv, oggi, il suo gesto è in assoluto il più chiacchierato.