Amadeus, un autore tv confessa: “Non mi rivolge più parola”

Marco Salvati ha svelato il motivo per cui il conduttore non gli parla più

Amadeus è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di quest’ultimo periodo. Nel corso delle ultime ore il nome del direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 è tornato ad occupare le pagine di gossip. Il motivo? Pare che un autore tv abbia rilasciato alcune dichiarazioni sul suo conto. Scopriamo insieme cosa è emerso riguardo Amadeus.

Marco Salvati contro Amadeus. Qualche giorno fa l’autore di Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista a ‘Casa Pipol’ dove non sono passate inosservate alcune sue parole. Nel dettaglio, il noto personaggio ha rivelato alcuni retroscena su Amadeus, confessando che il conduttore non gli rivolge più parola.

La rivelazione di Marco Salvati sul direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 è poi proseguita in quanto l’autore tv ha anche rivelato i motivi del comportamento del conduttore. Queste sono state le sue parole a riguardo:

L’anno scorso ho scritto un post dove era semplicemente scritto ‘Dite quello che volete su Amadeus come presentatore, però rimane il direttore artistico più bravo di sempre’.

E, continuando, Marco Salvati ha poi aggiunto:

Io ho lavorato pure con Bonolis e Pippo Baudo. A prescindere dalle critiche che gli si potevano fare come conduttore. Mi ha tolto il segui da tutti i social. Poi il profilo è gestito da due, quindi non so… Ci sono rimasto malissimo.

Inutile dire che in questi giorni le parole di Marco Salvati stanno facendo il giro del web. Al momento il conduttore ha scelto di rimanere in silenzio e di non commentare la notizia tanto chiacchierata in questi ultimi giorni.

Marco Salvati, la rivelazione su Amadeus e Sonia Bruganelli: “Ecco chi è veramente”

L’intervista che Marco Salvati ha rilasciato a ‘Casa Pipol’ è poi proseguita con alcune rivelazioni che l’autore tv ha fatto in merito a Sonia Bruganelli. Su di lei l’autore ha rivelato che ha un carattere particolare e successivamente ha aggiunto: