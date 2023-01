Maria De Filippi ha copiato il look di Sonia Bruganelli? Arriva la replica dell’opinionista del GF Vip

Sabato 21 gennaio è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta per te, il programma campione di ascolti del sabato sera. I fedeli telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di notare l’elegante look con cui Maria De Filippi è apparsa in trasmissione. Look già conosciuto, dal momento che Sonia Bruganelli aveva indossato lo stesso abito sfoggiato dalla conduttrice in una puntata del Grande Fratello Vip.

C’è Posta per te, Sonia Bruganelli commenta il look di Maria De Filippi: le sue parole

Per questo motivo la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di commentare il look che Maria De Filippi ha ‘copiato’ dall’opinionista del Grande Fratello Vip. Queste sono state le parole di Sonia Bruganelli a riguardo:

È un onore per me.

La frase dell’opinionista del Grande Fratello Vip è stata accompagnata da una serie di faccine divertite e sorprese.