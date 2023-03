Non è un periodo facile per la famosa attrice Amanda Bynes. La star è stata ricoverata in una struttura psichiatrica, dopo che è stata trovata a vagare in strada senza vestiti.

La sua è stata una carriera lunga, ma sono anni che l’attrice per film da ragazzi ha smesso di recitare.

Lo scorso 19 marzo, Amanda Bynes è stata vista vagare senza vestiti per le strade di Los Angeles. Proprio lei ha fermato un veicolo per chiedere aiuto e allertare i servizi di emergenza. Ha raccontato a quella persona al volante, che era appena uscita da un episodio psicotico provocato dal suo disturbo bipolare.

Gli agenti di polizia l’hanno raggiunta in poco tempo e portata in caserma. Dopo aver ascoltato il suo racconto, hanno stabilito che aveva bisogno di un aiuto psichiatrico.

I suoi problemi di salute sono iniziati nel 2013, quando la star ha dato fuoco al vialetto che portava alla casa del vicino, mettendo a rischio la vita del cane. Dopo l’episodio, le è stato diagnosticato un disturbo bipolare.

Fino allo scorso anno, Amanda Bynes ha vissuto sotto la custodia della sua mamma, ma lei stessa aveva da poco deciso di sciogliere la tutela della sua famiglia. I genitori hanno acconsentito alla sua decisione, forse credendo che ormai stesse bene e non immaginando che sarebbe accaduto un altro grave episodio. Non è chiaro se, ora, richiederanno di nuovo la custodia della figlia.

Le ultime dichiarazioni di Amanda Bynes

Lo scorso anno, attraverso il suo legale, aveva fatto sapere al mondo dello spettacolo, quanto fosse orgogliosa della sua ripresa e dei suoi progressi:

Negli ultimi anni, ho lavorato duramente per migliorare la mia salute in modo da poter vivere e lavorare in modo indipendente, e continuerò a dare priorità al mio benessere in questo prossimo capitolo. Sono entusiasta dei miei prossimi impegni, inclusa la mia linea di fragranze, e non vedo l’ora di condividere di più. Il mondo della droga è stato triste ed oscuro, ma ora sono pulita da quattro anni. Grazie ai miei genitori, mi sono rimessa in carreggiata.

Il successo dell’attrice

Amanda Bynes è stata una delle attrici più seguite ed amate dagli adolescenti dalla fine degli anni ’90 agli inizi del 2000.

Tra i suoi film più di successo, ricordiamo: Sydney White – Biancaneve al college, She’s the Man, Hairspray – Grasso è bello e Le cose che amo di te.