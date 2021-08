Amanda Knox diventerà mamma per la prima volta. A dare l’annuncio della dolce attesa è stata la stessa 34enne nel suo podcast Labyrinth: getting lost with Amanda. La donna aspetta dunque il suo primo figlio dal marito Christopher Robinson, noto scrittore con cui Amanda è convolata a nozze nel 2020.

Amanda Knox e il marito Christopher Robinson diventeranno presto genitori. La 34enne ha dato il lieto annuncio nel suo podcast Labyrinth: getting lost with Amanda. La coppia ha fatto sapere che condurranno gli ascoltatori del podcast in un lungo viaggio che porterà fino alla nascita del bambino.

Più precisamente, la 34enne ha condiviso con gli ascoltatori del suo canale un audio caratterizzato dal momento in cui viene mostrato il risultato del test di gravidanza. Queste sono state le prime parole di gioia della donna:

Oh mio Dio, questa è una linea tenue. Ok, ok, ok non voglio entusiasmarmi troppo.

Dopo aver avuto la certezza di essere davvero incinta, Amanda Knox ha affermato:

Grazie a Dio, ce l’abbiamo fatta.

Dopo qualche minuto, la 34enne ha dichiarato con immensa gioia:

È proprio vero, sono incinta. Quando vivi una perdita, è dura credere al segno di una notizia positiva, specialmente se sei stata immersa in tutte queste tragiche storie di lotta con l’infertilità.

Qualche settimana fa Amanda Knox ha rivelato un fatto personale davvero triste. La donna, infatti, ha parlato della sua esperienza con l’aborto e del terribile dolore derivato da questa tragedia. Dopo la scoperta della dolce attesa, però, lei e suo marito Christopher hanno intenzione di lasciarsi il passato alle spalle per concentrarsi esclusivamente sul futuro.

Il loro obiettivo, infatti, è quello di portare gli ascoltatori del podcast in un viaggio che descrive l’intera gravidanza di Amanda, dal concepimento fino alla nascita. Queste sono state le sue parole: