Amanda Knox per anni è stata al centro di uno degli episodi di cronaca più discussi di tutti i tempi, l’omicidio di Meredith Kercher. Dopo l’assoluzione, la donna è tornata negli Stati Uniti dove ha iniziato una nuova vita. Di recente Amanda ha raccontato un dramma che l’ha profondamente scossa. Stando alle sue parole, Amanda Knox ha subìto un aborto spontaneo durante la pandemia.

Il giornale ‘Daily Mail’ ha raccontato il dramma che la 34enne ha vissuto di recente. Come da lei stessa raccontato, infatti, Amanda Knox ha subìto un aborto spontaneo. Il dramma si è verificato durante la pandemia ed ha causato nella donna un dolore immenso. Queste sono state le sue parole:

Sono andata in bagno a prendere le pillole e poi mi sono semplicemente sdraiata sul letto e ho aspettato che succedesse qualcosa. Ero confusa, possibile che il mio corpo non sapesse di questo aborto spontaneo.

Amanda Knox, che qualche giorno fa ha compiuto 34 anni, ha rivelato che questo tragico evento è avvenuto durante il periodo della pandemia. La donna ha continuato il racconto del suo dramma con queste parole:

Ci è voluto circa mezz’ora prima che sentissi qualcosa. Un dolore addominale come non ho mai provato prima. Stavo tremando, alla fine non ce la facevo più, ho avuto bisogno delle pillole. Ne ho prese un po’ e dopo mezz’ora sono stata meglio.